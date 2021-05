[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점이 운영하는 식품 전문 온라인몰 '현대식품관 투홈'은 서울 용산구 짚불구이 전문점 '몽탄'의 인기 메뉴를 가정간편식(HMR)으로 만든 '몽탄양파볶음밥'을 선보인다고 23일 밝혔다.

'몽탄양파볶음밥'은 몽탄의 대표 후식 메뉴로 국내산 양파와 돼지고기를 사용해 식감을 더한 게 특징이다. 2인분(450g)으로 구성됐으며 론칭을 기념해 다음달 30일까지 7900원(정상가 8500원)에 판매된다.

