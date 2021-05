금융당국, 지분적립형 주택에 40년 초장기모기지 연계방안 검토

[아시아경제 송승섭 기자]금융당국이 지분적립형 주택과 초장기모기지의 연계 방안을 검토한다. 청년층의 내 집 마련 부담을 덜어주기 위해서다.

23일 금융당국에 따르면 40년 모기지 상품과 별도로 공공분양 중 지분적립형 분양주택에 초장기 모기지를 연계하는 대책이 검토 중인 것으로 알려졌다.

지분적립형 분양주택이란 최초 분양 시 건물·토지 지분의 20~25%만 취득한 뒤 입주하는 주거 형태다. 집값 4분의 1만 내면 나머지 대금은 추후 나누어 낼 수 있어 목돈 마련 부담이 덜어진다. 지난해 정부의 8·4 대책으로 도입됐다.

40년 모기지가 청년과 신혼부부 대상 상품이다. 보금자리론 이용조건과 마찬가지로 소득 연 7000만원 이하, 주택 가격 6억원 이하면 최대 3억원까지 대출이 가능하다.

금융당국은 나머지 대금분납 시 초장기 모기지 방식을 적용하는 방안을 고심 중이다. 현재 정책모기지는 30년이 최장이다. 만기가 10년 늘어나면 남아있는 대금을 갚기 위해 매월 내야 하는 원리금 상환액이 줄어든다. 목돈 마련이 어려운 청년이 지분적립형으로 저렴하게 주택을 분양받고, 나머지 대금을 40년 모기지를 이용해 갚아나가는 구조다.

서민과 실수요자 대상 주택담보대출비율(LTV)·총부채상환비율(DTI) 규제 완화는 추후 발표될 예정이다. 현재 요건을 충족하는 무주택자의 LTV와 DTI는 10%포인트 완화된다. 현재 추가로 10%포인트를 완화해주고 소득과 주택가격 요건을 완화해주는 방안이 거론되고 있다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr