경북도, 정부합동 '종교시설' 방역수칙 점검 … "중요 위반사례 없어"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 정부합동방역검검반과 함께 20~23일 4일간 도내 종교시설에 대한 강도 높은 방역수칙 특별점검을 실시하고 있다고 밝혔다.

이번 점검에는 행정안전부, 문화체육관광부, 경상북도 및 21개 시·군 공무원으로 구성된 7팀 50명이 도내 종교시설 100여개소를 무작위 선정해 방역수칙 준수상황을 점검했다.

점검결과 전반적으로 도내 종교시설에서는 방역수칙을 잘 준수해 운영중으로 위반사례 적발사항은 없었다. 일부 소규모 종교시설에서의 방역수칙 미게시 등 경미한 사항 30여건에 대해서는 현지에서 즉시 계도조치했다는 게 경북도의 설명이다.

김상철 경북도 문화관광체육국장은 "코로나19가 장기화 되고 있음에도 종교시설에서의 사회적 거리두기 방역수칙을 잘 준수해 주고 있는 도내 종교계 구성원들께 깊이 감사드린다"며 "집단면역과 종식까지 조금만 참고 방역에 힘을 모아주시기 부탁드린다"고 강조했다.

