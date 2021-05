머스크, 트위터에 "가상화폐 지지" 언급...투자자들 분노 더 커져

"비트코인이 환경 파괴" 발언 이후 코인시장 급락

투자자들 "당신은 화성이 아니라 감옥에 갈 것" 비판

[아시아경제 이현우 기자] 테슬라의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 트위터에 가상화폐를 지지한다는 글을 남겨 또다시 비판 여론이 일고 있다. 앞서 머스크는 비트코인이 환경을 파괴한다며 테슬라의 비트코인 결제를 중단한다는 글을 올려 폭락장을 유도했다는 비판을 받은 바 있다. 일부 투자자들은 그의 시세조종이 심각하다며 감옥에 보내야한다는 비난까지 올린 것으로 알려졌다.

22일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신에 따르면 머스크는 이날 자신의 트위터에 "충분히 진보한 어떤 마법은 기술과 구별할 수 없다"며 "진정한 전투는 법정통화와 가상화폐 사이에 있다. 모든 것을 고려할 때 나는 후자(가상화폐)를 지지한다"는 내용의 글을 올렸다. 이에 가상화폐 투자자들이 "당신 때문에 돈을 잃고 인생을 망쳤다"는 비판의 댓글들이 줄을 이었다.

투자자들은 가상화폐를 지지한다고 했다가 다시 철회했다가를 반복하는 머스크의 트윗이 시세조종을 하고 있다고 비판했다. 일부 투자자들은 "당신은 더 많은 쓰레기 글을 트윗하며 시장을 뒤흔들 것"이라며 "시세조종으로 당신은 화성 대신에 감옥에 갈 것"이라는 댓글까지 남긴 것으로 알려졌다.

머스크는 지난 2월 화폐로서의 비트코인 가치를 법정통화와 동등한 수준으로 평가하는 트윗을 올린 이후부터 비트코인과 도지코인에 대해 긍정적인 트윗을 계속 올리면서 일반 개인투자자들을 중심으로 가상화폐 투자의 선도자처럼 불려왔다.

그러나 지난 12일 비트코인 채굴이 막대한 탄소배출을 유발하는 등 환경에 악영향을 미친다는 트윗을 게재하며 테슬라의 비트코인 결제를 돌연 중단한다고 선언, 가상화폐 하락장을 이끌었다는 비판을 받아왔다.

