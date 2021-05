삼성바이오, 모더나 mRNA 백신 위탁생산 계약…"곧바로 기술이전 착수"

[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오로직스는 모더나와 22일 모더나 코로나19 메신저 리보핵산(mRNA) 백신에 대한 완제 위탁생산 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 계약에 따라 삼성바이오로직스는 모더나 백신의 기술이전에 곧바로 착수해 오는 3분기부터 미국 이외의 시장으로 수억회 분량의 백신에 대한 무균충전, 라벨링, 포장 등을 본격 시작할 예정이다.

존림 삼성바이오로직스 대표는 "모더나 백신은 코로나19와 싸우고 있는 전 세계인에게 가장 중요한 백신"이라며 "전 세계의 백신 긴급 수요에 대응해 올해 하반기 초에 상업용 조달이 가능하도록 신속한 생산 일정을 수립했다"고 말했다.

후안 안드레스 모더나 최고 기술운영 및 품질 책임자(CTO &QO)는 "삼성바이오로직스와의 완제 생산 파트너십 체결을 매우 기쁘게 생각한다"며 "이번 계약이 미국 외의 지역에서 우리 생산능력을 계속 확대해 나가는데 도움을 줄 것으로 기대한다"고 말했다.

