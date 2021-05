“8월 출시 '갤럭시S21 FE'… 7월 생산 들어간다”

[아시아경제 구은모 기자] 오는 8월 출시가 예상되는 삼성전자의 ‘갤럭시S21 FE(팬에디션)’의 윤곽이 더욱 뚜렷해지고 있다.

21일(현지시간) IT 전문매체 폰아레나는 스마트폰의 성능을 테스트하는 벤치마크 사이트인 긱벤치를 인용해 이전보다 명확해진 예상 스펙을 정리해 보도했다.

갤럭시 FE는 플래그십 S시리즈 핵심 기능은 유지하면서 가격을 낮춘 준프리미엄 모델이다. 2017년 첫 출시 때만 해도 단종된 갤럭시노트7의 부품 재활용 측면이 컸지만 지난해 '가성비'를 앞세운 S20 FE는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 상황에서도 인기를 끌며 갤럭시S20의 부진한 성적을 FE가 만회하는 효과를 가져왔다.

폰아레나에 따르면 갤럭시S21 FE(모델번호 SM-G990B)에는 퀄컴의 스냅드래곤888 칩셋이 적용된다. 여기에 6GB의 RAM, 128GB의 용량이 제공될 것으로 예상된다. 디스플레이는 6.4인치 슈퍼 아몰레드(AMOLED) 플러스 패널에 120헤르츠(Hz)의 고주사율이 지원된다. 전작에도 120Hz 주사율을 지원하는 만큼 하향 조정되지는 않을 것이라는 예측이다.

카메라는 갤럭시S21 기본 모델과 같은 3개 카메라가 탑재되지만 사양은 한 단계 낮아질 것으로 보인다. 갤럭시S21의 6400만화소 망원 카메라가 800만화소로 대체될 것으로 예상된다. 전작처럼 ▲1200만화소 광각 카메라 ▲1200만화소 초광각 카메라 ▲3200만화소 전면 카메라로 구성될 전망이다. 갤럭시S21 기본 모델에는 ▲1200만화소 광각 ▲6400만화소 망원 ▲1200만화소 초광각 카메라가 적용됐다. 또한 카메라 하우징은 후면 프레임에 통합된 상태로 살짝 돌출된 형태로 추정된다.

이밖에 4500밀리암페어시(mAh) 용량의 배터리가 탑재되고, 그레이, 라이트 그린, 라이트 바이올렛, 화이트 4가지 색상으로 제공될 것으로 예상된다.

갤럭시S21 FE는 오는 7월 생산에 들어갈 예정이며, 8월19일에 출시될 것이라고 폰아레나는 전했다. 그러면서 폴더블 스마트폰인 ‘갤럭시Z폴드3’, ‘갤럭시Z플립3’와 함께 출시될 것이라고 덧붙였다. 가격은 전작인 갤럭시S20 FE가 699달러였던 점을 고려하면 비슷한 수준으로 책정될 것으로 보인다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr