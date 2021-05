[아시아경제 이지은 기자] 미국을 공식 방문 중인 문재인 대통령이 22일(현지시간) 워싱턴DC에서의 정상회담 일정을 마무리하고 남부 조지아주로 향한다.

문 대통령은 22일 오전 미국 최초 흑인 추기경인 윌턴 그레고리 워싱턴DC 대주교와 만난다. 이후 문 대통령은 조지아주로 이동해 SK이노베이션이 애틀랜타시 인근에 짓고 있는 전기차 배터리 공장 현장을 방문한다.

이번 현장 방문은 한미 간 반도체·배터리 등 첨단산업 협력을 강화하겠다는 문 대통령의 의지를 드러내기 위해 마련된 것으로 보인다. 한미 정상회담을 계기로 SK이노베이션을 비롯해 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등이 총 44조원 규모 미국 투자계획을 발표한 만큼 기업들을 격려하겠다는 취지도 담긴 것으로 해석된다.

문 대통령은 한국시간 23일 밤 귀국한다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=이지은 기자 leezn@asiae.co.kr