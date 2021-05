"日 긴급사태, 올림픽 한달 전까지 연장 가능성"

[아시아경제 김유리 기자] 일본 정부가 코로나19 확산에 대응해 발령한 긴급사태를 다음 달 하순까지 연장할 가능성이 제기됐다.

일본 정부는 21일 스가 요시히데 총리가 주재한 코로나19 대책본부회의에서 오키나와현에 이달 23일부터 다음달 20일까지 코로나19 긴급사태를 발령하기로 했다. 이로써 일본 내 긴급사태 발령 지역은 10개 광역지방자치단체로 늘었다.

아사히신문은 정부 내에서 기존 긴급사태 발령 지역인 도쿄도, 오사카부 등 9개 광역지자체의 발령 시한(5월31일) 역시 연장이 불가피하다는 목소리가 커지고 있다고 22일 보도했다. 요미우리신문도 같은 날 긴급사태를 연장하게 되면 기한을 오키나와현에 맞추는 방안이 정부 내에서 거론된다고 전했다.

요시무라 히로후미 오사카부 지사도 21일 기자회견에서 코로나19 상황에 대해 "매우 어려운 상황이 계속되고 있어 지금 단계에선 해제를 논의할 수 있는 상황이 아니다"며 정부에 연장을 요청할 가능성을 시사했다. 일본 정부는 다음 주 오키나와현을 제외한 지역의 긴급사태 연장 여부를 결정할 것으로 보인다.

오는 7월23일 도쿄올림픽·패럴림픽 개막을 두 달 앞두고 일본 내 코로나19 확산이 잦아들지 않고 있어 올림픽 개최에 대한 반대 여론도 커질 것으로 예상된다. 아사히신문은 지난 15~16일 18세 이상 일본 유권자를 대상으로 실시한 여론조사 결과 올림픽을 취소하거나 재차 연기해야 한다는 의견이 83%에 달했다고 전했다.

이같은 상황에서 도쿄올림픽 준비 상황을 감독하는 존 코츠 국제올림픽위원회(IOC) 조정위원장이 긴급사태에도 오는 7월 올림픽을 열 수 있다고 말해 일본 내에서 이 발언에 대한 비판이 일기도 했다. 스가 총리 역시 긴급사태 대상 지역 확대를 결정한 뒤 총리관저에서 취재진과 만나 "선수나 관계자의 감염 방지 조치에 만전을 기해 '안전·안심 대회'를 하고 싶다"고 말했다.

