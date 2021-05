전국시군구공무원노동조합연맹, 최형식 담양군수 감사패 수여

코로나19로 지친 공직자 사기 진작, 노사 화합 기여

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 최형식 담양군수가 정당한 노조 활동 보장은 물론 행정·재정적으로 노조에 물심양면 지원해 준 공으로 전남지역 단위노조 추천을 받아 감사패를 받았다.

22일 군에 따르면 전국시군구공무원노동조합연맹(위원장 공주석)은 최근 담양군청을 방문해 최형식 군수에게 감사패를 전달했다.

최형식 군수는 담양군공무원노동조합(위원장 김길엽)의 권익 신장과 노동조건 향상에 이바지해왔다.

그는 코로나19 직원격려 특별휴가 실시, 점심시간 휴무제, 읍면 일숙직폐지, 직원 휴게실 설치, 복지포인트 상향 등 직원 사기를 북돋우려고 노력했으며 건강한 직장생활을 위한 동호회 활성화에도 심혈을 기울여왔다.

최형식 군수는 “기초자치단체의 노조원을 위해 적극적으로 활동을 이어오고 계시는 전국시군구공무원노동조합연맹에 감사하다”며 “우리 군의 공직자들이 행복해야 군민도 행복할 수 있다는 생각으로 앞으로도 소통하고 공감하며 군정을 수행하겠다”고 말했다.

