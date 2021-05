5·18 투입 계엄군 “포위된 대원들, 광주시민들이 우리를 지켜줬다”

신순용 당시 3공수특전여단 소령 41년 만에 5·18 묘지 참배



참배 내내 거듭 사과하기도…“진실 밝히는 데 최선 다할 것”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 1980년 5월 광주에 투입돼 5·18진압작전을 펼친 계엄군 지휘관이 41년만에 광주를 찾아 거듭 사과했다.

신순용 5·18 당시 제3공수특전여단 11대대 소령은 21일 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 참배하고 고개를 숙였다.

오후 3시 5·18민주묘지 입구인 ‘민주의 문’을 들어설 때부터 고개를 연식 숙이면서 “죄송합니다”라고 말한 신 전 소령의 5·18민주묘지 방문은 1980년 이후 처음이다.

쏟아지는 햇빛에 눈을 가늘게 떴고 마스크를 착용했지만 비장함과 광주시민에 대한 미안한 마음을 엿볼 수 있었다.

‘늦어서 죄송합니다. 여러분들의 한을 풀어드리기 위해 전력을 다하겠습니다’라고 한 글자 한 글자 정성스레 방명록에 적고 참배를 시작했다.

추모탑 앞에 선 그는 미리 준비한 꽃을 오월영령에게 바친 뒤 무릎을 꿇고 큰절을 하면서 또다시 “죄송합니다. 진실을 밝히는 데 최선을 다하겠습니다”라고 외쳤다. 묵념을 할 때도 그는 흰 장갑을 낀 두 손을 꼭 맞잡고 있었다.

이후 자신이 광주 투입 당시 배치됐던 광주교도소의 앞을 지나다가 희생된 고규석 열사와 서만오 열사 등의 묘역을 찾아 묘비를 붙잡고 “제가 잘못했습니다”라고 고개를 숙였다.

신 전 소령은 80년 5월에는 금남로와 광주교도소 등에서 시위하던 시민들을 진압했다.

그는 41년 전 상황을 또렷이 기억하면서 오히려 당시 시민들에게 도움을 받았다고 고마움을 표했다.

1980년 5월 20일 광주에 투입돼 금남로 사거리 지역대에 배치됐다고 한다.

그는 “금남로 사거리에 도착하고 얼마 되지 않아 광주시민 2만여명에게 포위돼 도망갈 길이 없었다”며 “대원들을 바닥에 앉히고 메가폰 하나만 들고 중앙으로 뛰쳐나가 ‘명령을 받고 와서 시민들 교통정리를 했고 폭력을 가하거나 해를 끼치지 않았다. 도와달라’고 하소연했다”고 당시를 회상했다.

이어 “그러자 시민들 중 7~8명이 나를 둘러싸더니 ‘이분들을 도와줘야 한다’고 외쳤고 모세의 기적처럼 시민들이 길을 터주면서 목적지까지 안내해줬다”면서 “하루 종일 한 끼도 먹지 못했던 대원들에게 먹을 것과 음료를 한 트럭 가져다주기도 했다”고 말했다.

그러면서 “광주 투입을 명령 받았을 때는 폭동이 일어나고 있다고 전달 받았다”면서 “대부분의 병사들도 그렇게 알고 있었을 것”이라고 밝혔다.

또한 “폭도라고 하는데 정말로 폭도였다면 우리가 금남로 사거리에서 무사했겠느냐”며 “우리 부대원들은 단 한 명도 다치지 않았는데 이는 폭도도 아니고 북한군이 투입된 것도 아니었다는 증거”라고 주장했다.

신 전 소령은 당시 자신의 부대가 시민들을 향해 총을 쏴 사망한 3명을 직접 암매장했다고 밝히기도 했다.

그는 “광주교도소에 배치됐을 때 교도소 외벽 초소에서 시민들이 지나가면 자동 응사했다”며 “그때 3명이 사망해 교도소 앞산에 매장했다”고 밝혔다.

또 “시민들이 총을 들면서 무장했던 것은 당시 내 고향, 내 가족의 삶이 위협받고 있어서 그랬을 것”이라면서 “지휘관으로써 죄송스럽고 대원들의 과오도 내가 안고 가겠다”고 사죄했다.

그러면서 “전두환 신군부의 탄생을 위해 광주 5·18은 필연적이었고 철저한 기획에 의해 실천된 것”이라며 “자신의 집권을 위해 무고한 시민의 생명을 앗아갔다는 점은 누가 뭐래도 변명의 여지가 없다”고 말했다.

더불어 “앞으로도 저와 같은 당시 계엄군의 양심고백이 나와 진실이 명명백백 밝혀지기를 바란다”고 덧붙였다.

한편 신 전 소령은 지난 2016년부터 5·18기념재단 측에 양심고백을 하고 현재까지 재단과 협업을 하면서 진상규명에 적극 협조하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr