광복회, '김원웅 회장 멱살' 김임용씨 제명

[아시아경제 이준형 기자] 광복회가 공개석상에서 김원웅 회장의 멱살을 잡아 논란이 된 독립유공자 후손 김임용(69) 씨를 제명했다.

김씨는 21일 오후 김 회장에 반대하는 회원들이 모인 단체 채팅방에 광복회장 명의로 송달 받은 징계 처분장을 공개했다. 앞서 광복회는 이달 7일 상벌위원회를 열고 김씨에 대한 징계를 결정했다고 밝혔지만 수위는 공개하지 않았다.

김씨는 대한민국 임시의정원 의장과 대한민국 임시정부 국무위원 등을 역임한 김붕준 선생의 손자다. 그는 지난달 11일 열린 '제102주년 대한민국 임시정부 수립 기념식'에서 김원웅 회장의 멱살을 잡았다가 제지당했다. 이후 '명예 실추' 등을 이유로 광복회 상벌위에서 출석 통보를 받았다.

이후 두 차례 상벌위가 열렸지만 김씨는 다른 회원 및 취재진과 상벌위에 참석할 수 있게 해달라며 입장을 거부했다. 결국 상벌위 직권으로 징계가 결정됐다.

이번 제명이 독립유공자 후손 등에게 지급되는 정부의 보상금 등에는 영향을 미치지 않는 것으로 전해졌다. 다만 제명은 광복회 정관상 가장 높은 수위의 징계인 만큼 김 씨를 비롯한 반대 회원들의 반발이 있을 것으로 보인다.

한편 김원웅 회장은 이날 국회 소통관에서 가진 기자회견에서 전날 한 언론이 반대회원 일부를 인터뷰한 방송을 비판했다. 김 회장은 "8300여명의 광복회원 중 20∼30명이 분란을 일으키고 있다"면서 "그 중 사기, 폭력, 비리 등으로 징계나 면직을 당한 사람도 있다"고 말했다.

또한 반대회원 일부가 극우성향 커뮤니티인 '일간베스트 저장소'에서 사용되는 표현을 사용하며 지역감정을 부추기는 등 광복회를 음해하고 있다고 주장했다.

김 회장은 자신의 '친일 청산' 활동에 대해 "회원들은 광복회가 아니면 누가 친일청산을 주장할 수 있느냐며 어느 때보다 강도 높은 자긍심으로 단결돼 있다"며 "최근 사소한 소란은 광복회가 정체성을 확립하는 과정에서 오는 진통이라고 생각한다"고 밝혔다.

