한국전력은 한국에너지공과대학교 설립·운영자금으로 645억원을 출연하기로 했다고 21일 공시했다.

이번 출연금은 2019년 8월 1차 출연금 이후 2차 출연금이다. 한국전력은 이번 출연금을 캠퍼스 건설비와 올해 학교 운영자금으로 사용할 계획이다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr