더불어민주당 서울시당 청년위원회 청년전략 간담회에서 나온 발언?

[아시아경제 박종일 기자] 더불어민주당 서울특별시당 청년위원회는 지난 17일 서울시당 대회의실에서 청년위원회 청년전략 간담회를 개최했다.

이번 행사는 기동민 서울시당 위원장, 한기영 서울시당 청년위원장 및 청년위원회 위원장단이 함께하였으며 장경환 윈지코리아컨설팅 과장, 고광용 희망제작소 연구위원 발제와 참석 위원 간 청년 정책에 대한 논의가 이루어졌다.

장경환 과장은 “보궐선거 패배가 문재인 정권 레임덕의 신호탄이라고 보긴 아직 이르다”며 “민주당이 어떻게 혁신하고 쇄신하는지에 달려 있다”고 말했다. 또 "이 시대의 청년들이 진정으로 바라는 것은 ‘기회의 사다리’고, ‘노력하는 자에게 적절한 기회를 주는 공정한 관리자’가 청년층이 바라는 리더상이라는 점을 매사에 명심해야 한다"고 발언했다.

고광용 연구위원은 2030세대의 분노를 사회경제적 계급적 분노로 진단, 일자리·주거·부채·일가정 양립 등 사회경제적 문제 해결의 대안을 제시하는 근본적 접근이 필요하다고 제안했다.

구체적으로는 1·2차 노동시장 격차 해소를 통한 양질의 일자리 제고, 청년 초저리 무이자 전세·주택구입대출 확대 등을 통한 주거 안정이 필요하다고 했다.

기동민 위원장은 “청년세대의 시대적 속성에서 나오는 특성이 있을 텐데, 기성세대는 과거 본인의 청년시절에만 익숙하기 때문에 잘 모르는 면이 있다”며 “이해하려고 하기보단 새기려고 한다”고 발언했다.

또 “시대특성을 몸으로 체험하고 있는 청년 여러분들에게 결정 권한을 주고, 그걸 받아들여 서울시당이 할 수 있는 일을 하는 것이 필요하다”고 말했다.

한기영 청년위원장은 “오늘 간담회를 통해 지난 4.7 보궐선거에서 나타난 청년들의 민심을 살펴보고 대안을 모색하여 청년위원회, 청년정치가 조금이라도 더 성장하고 발전할 수 있는 계기가 됐으면 한다”면서 “서울시당 청년위원회가 2022년 대통령선거와 전국동시지방선거에서 청년정치의 새로운 역사를 만들어가는 주인공이 되길 기대한다”며 간담회를 마쳤다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr