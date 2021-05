연내 3000억 규모 펀드 조성

[아시아경제 김진호 기자] 산업은행은 소재·부품·장비 분야 투자 전용 블라인드 펀드(2차) 위탁운용사로 최종 3개사를 선정했다고 21일 밝혔다.

선정된 위탁운용사는 유안타인베스트먼트, 한국투자파트너스·킹고투자파트너스, 미래에셋벤처투자·위벤처스로 연내 각 1000억원 이상의 펀드결성을 완료할 예정이다. 펀드는 ‘소재·부품·장비 산업 관련 기업’ 및 ‘반도체 소부장 관련 기업’(반도체 소부장 한정)에 중점 투자된다.

산은 관계자는 "반도체, 미래차 등 혁신성장의 근간이 되는 기업 투자로 소부장 산업 경쟁력 강화 및 글로벌 소부장 강국으로의 도약에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr