"화이자 백신 2차 접종 후 코로나19 감염"…국내서 돌파감염 첫 확인(상보)

영남 거주 20대 의료인…3·4월 접종후 5월 감염

[아시아경제 김지희 기자] 국내에서 코로나19 백신 접종을 완료한 뒤 확진된 '돌파감염' 사례가 1건 확인됐다. 국내에서 확인된 첫 사례다.

박영준 코로나19 예방접종대응추진단 이상반응조사지원팀장은 21일 정례브리핑에서 "국내에서 접종한 사례들 중 돌파감염의 정의에 해당되는 사례가 1건이 확인됐다"며 "2회 접종을 한 뒤 14일이 경과되고 확진된 사례"라고 밝혔다.

감염자는 영남권에 거주하는 20대 의료인으로 3월과 4월 화이자 백신을 두 차례에 걸쳐 접종했다. 이후 한달여가 지난 5월초 어버이날 가족모임을 통해 감염된 것으로 추정된다. 다만 현재 건강 상태에는 특이사항은 없는 것으로 알려졌다.

박 팀장은 "돌파감염이 지속적으로 나타날 것으로 보이나 그럼에도 중증도나 2차 전파에 미치는 영향은 다를 수 있다는 연구 결과가 있다"며 "이런 부분에 대해서 계속 모니터링할 예정"이라고 설명했다.

이어 "2회 접종을 완료했다고 하더라도 드물게 감염될 수 있기 때문에 여전히 방역수칙은 준수하는 것이 필요하다"고 거듭 강조했다.

앞서도 러시아에서 스푸트니크V 백신 접종을 완료한 30대 회사원이 국내에서 감염 확인된 사례도 있었다. 다만 방역당국은 2회 접종 이후 14일이 경과한 시점에서 확진된 것은 맞지만 14일 경과 이전 바이러스에 노출됐을 가능성이 있어 돌파감염에 해당하는지 단정하지 않았다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr