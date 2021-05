방통위, 시청각장애인용 TV 무료 보급 대상자 신청 접수

[아시아경제 조슬기나 기자]방송통신위원회는 시청각장애인이 방송서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 맞춤형 TV 무료보급 신청서를 24일부터 6월18일까지 접수한다.

23일 방통위에 따르면 올해 지원 규모는 38억 원으로 1만 5000대를 연말까지 보급할 예정이다. 시청각장애인을 대상으로 소득수준(기초생활수급자, 차상위 계층), 장애정도 등을 고려해 우선보급 대상자를 선정한다.

시청각장애인용TV 보급 사업은 소외계층의 방송접근권 향상을 위한 디지털포용 혁신정책의 일환이다. 올해 신청자에 대한 보급이 완료되면 2016년 보건복지부 통계 기준 10만655명 저소득층 시청각장애인에 100% 보급할 수 있게 된다.

올해 보급되는 시청각장애인용TV는 풀 HDTV 40형 스마트TV로, 블루투스 기능을 탑재해 무선이어폰·보청기 활용, 기존 점자 버튼이 적용된 전용 리모콘과 함께 음성인식 리모콘 추가 제공, 방송화면과 자막·수어확대 화면 분리 동시 사용 등 향상된 접근성을 제공하고 있다.

신청은 읍면동 관할 주민센터 방문과 시·청각장애인용 TV보급 전용 홈페이지(tv.kcmf.or.kr)를 통해 접수 가능하다.

TV무료 보급 지원 사업에 대한 자세한 사항은 시청자미디어재단(1688-4596)에 문의하거나 시청각장애인용 TV보급 전용홈페이지(tv.kcmf.or.kr)에서 확인할 수 있다.

