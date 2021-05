경남도, 여성청소년 생리 용품 보편 지원 시작한다

정의당 이영실 도의원 대표 발의

'경상남도 여성청소년 생리용품 지원에 관한 조례' 본회의 통과

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 지난 20일, 이영실 도의원(비례·정의당)이 대표 발의한 '경상남도 여성·청소년 생리용품 지원에 관한 조례'가 경남도의회 제385회 임시회 2차 본회의에서 최종 통과됐다.

'경상남도 여성·청소년 생리용품 지원에 관한 조례' 제정을 통해 경남의 모든 여성 청소년에게 생리용품을 지원할 수 있는 법적 근거가 마련됐다.

저소득층 청소년 대상이 아니라, 모든 여성·청소년에 대한 보편 지급이 경남도 차원에서 첫걸음을 내디딘 셈이다.

해당 조례의 통과로 경상남도에 주민등록을 두고 거주하는 11세 이상 18세 이하의 모든 여성·청소년에게 생리용품을 지원할 수 있게 됐다.

이 의원은 "청소년 당사자들과의 간담회를 통해 취약 계층만 생리용품을 지급하는 것에 대한 문제의식을 함께 나눴다"며 "가난한 청소년을 선별해서 생리대를 베풀어주는 형태의 지급 방식인 낙인과 다를 바 없다"고 강조했다.

또한 이 의원은 "생리는 일상이며, 특히 여성 청소년의 기본권과 건강권, 학습권을 보장하기 위해 생리용품 보편 지급이 꼭 필요하다고 생각했다"며 "생리를 '마법'이나 '특수한 일'이라고 보는 인식 역시 바뀌어 나가길 기대한다"고 덧붙였다.

