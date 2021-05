경남도, '2021년 가정의 달 기념행사' 개최

코로나19 확산 방지 위해 도민 참여형 유튜브 온라인 행사 추진

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도와 경상남도 건강가정지원센터는 21일 '2021년 가정의 달 기념행사'를 개최했다.

김경수 지사, 김하용 도의회 의장의 기념사 및 축사를 시작으로 건강한 가족 문화 확산에 이바지한 6명의 유공자에게 도지사 표창을 수여했다.

가정의 달을 맞아 우리 가족에게 미래 편지 쓰기, '옛날 가족사진 다시 찍기' 가족사진 공모전, '우리 가족이 집에서 노는 법' 집콕! 10초 영상공모전 등의 수상작 영상 상영과 타임캡슐 퍼포먼스가 진행됐다.

비대면 프로그램에는 도민 총 590여명이 참여했다.

이번 기념행사에서는 '우리 가족 고맙day' 토크쇼를 통해 가족의 의미를 생각해볼 수 있는 시간을 함께 마련했다.

'옛날 가족사진 다시 찍기' 공모전 수상자 정동수, 정인용 씨 가족은 "가족사진 공모전에 참가해서 가족이 더욱 가까워지는 시간이 됐고, 가족사진을 통해서 많은 사람에게 기쁨을 주는 가정들이 많아졌으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.

기념사에서 김 지사는 "경남도에서도 다양한 가족 지원사업으로 모든 가족이 조화롭고 행복한 사회를 만들기 위해서 지속해서 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr