우티, '서프라이즈 택시' 이벤트 실시…장애인 전용 셔틀에 적립금 기부

[아시아경제 강나훔 기자] 우버와 티맵모빌리티의 합작법인 우티(UT)는 21일 ‘서프라이즈 택시’ 깜짝 이벤트를 시작한다고 밝혔다.

우티 앱으로 택시를 호출한 고객 중 무작위 추첨으로 당첨된 이들에게 테슬라 모델3 차량으로 무료 이동 서비스를 제공하는 이벤트다. 오전 8시부터 10시 30분까지, 오후 5시 30분부터 10시까지 운행되며 1회 운행 시마다 1000원이 기부금으로 적립된다. 서프라이즈 택시는 한시적으로 운영되는 깜짝 이벤트로 기간은 운영 상황에 따라 유동적으로 조정될 수 있다.

우티는 서프라이즈 택시 이벤트로 적립된 기부금을 중증 장애인 근로자를 위한 ‘착한 셔틀’ 운영에 기부한다. 착한 셔틀은 출퇴근에 어려움을 겪는 중증 장애인 근로자가 편하게 통근할 수 있도록 돕고자 SK텔레콤, 모두의셔틀, 성남시, 한국장애인고용공단이 힘을 모아 만든 국내 최초 장애인 전용 출퇴근 셔틀 서비스다.

아울러 우티는 서프라이즈 택시 탑승자를 대상으로 손 세정제, 20% 할인권 등이 포함된 웰컴키트를 제공한다. 웰컴키트는 한정 수량으로 소진 시 배분이 조기 마감될 수 있다.

웰컴키트를 수령한 탑승객을 대상으로 인스타그램 이벤트도 진행한다. 참여 희망자는 우티 인스타그램을 팔로우하고 희망자 자신과 웰컴키트를 촬영해 해시태그한 뒤 본인 계정에 업로드하면 된다. 1등 당첨자에게는 최신 애플워치를 증정하며, 참여자 전원에게는 우티 20% 할인 쿠폰을 추가 제공한다.

톰 화이트 UT 최고경영자는 "이번 서프라이즈 택시를 통해 사회적 가치 제고에 기여할 수 있게 되어 매우 기쁘다"며 "앞으로도 우티의 구성원이 되는 드라이버, 승객, 나아가 공동체의 발전을 도모할 수 있는 다양한 기회와 활동을 발굴해나갈 것"이라고 전했다.

