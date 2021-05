기재 차관 "철강 국내수급 불안정, 소비자가격에 일부 반영될 수도"

"관계부처 점검반 구성해 사재기 등 시장교란행위 점검"

"中企 원자재 구매대금 융자 확대 등 지원"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 건설 현장 등에서 철근 값 폭등으로 '철근대란'이 일어난 가운데 정부는 "당분간 철강 국내수급에 불확실성이 존재할 것"이라고 21일 밝혔다. 원자재 가격 상승분이 향후 내구재 등의 소비자가격에 반영돼 물가가 오를 수도 있다고 봤다.

이억원 기획재정부 1차관은 이날 오전 정부서울청사에서 '18차 혁신성장 전략점검회의 겸 정책점검회의 겸 한국판뉴딜 점검회의 겸 제12차 물가관계차관회의'를 열고 이같이 말했다.

이 차관은 "최근 영국 이코노미스트는 코로나19 등으로 위축됐던 수요가 빠르게 회복되며 공급이 수요를 따라가지 못하는 현 상황을 '병목경제'라 표현했다"고 설명했다. 이어 "원유, 철강, 구리 등 원자재 수요는 주요국 경기 부양책, 친환경 트렌드 전환 등으로 빠르게 증가하고 있지만, 공급회복 속도가 수요만큼 충분치 않아 가격이 코로나 이전 수준을 회복하거나 웃돌고 있다"고 덧붙였다.

그는 "코로나로 급락했던 원자재 가격이 지난해 하반기 이후 급등하면서 기업의 원가부담이 일시에 늘어난 측면이 있고, 일시적 병목 현상에 따라 나타나는 사재기 등 시장교란행위 등은 우리 기업들의 추가 부담으로 작용할 우려가 있다"고 평가했다.

이 차관은 "원유와 비철금속의 수급차질 발생 가능성은 낮지만 철강 국내생산은 중국의 철강가격 상승, 일본의 생산축소에 따른 수입산 철강재 공급감소로 수급애로가 발생했다"며 "당분간 국내수급 상황에 불확실성이 존재할 것"이라고 봤다.

그러면서 "중소기업의 경우 원자재 가격상승분의 납품단가 반영에 어려움을 겪는 것으로 파악되고 있다"며 "향후 원자재 가격 상승분이 시차를 두고 내구재 등의 소비자가격에 일부 반영될 가능성도 존재한다"고 했다.

정부는 최근 급등한 원자재 가격이 회복세를 보이는 우리 경제의 리스크 요인으로 작용하지 않도록 적극 대응할 계획이다. 우선 정부가 보유한 비축물자를 탄력적으로 운영하고 할인·외상 방출을 통해 기업의 구매 부담을 완화해 나간다는 구상이다.

철강 등 수급이 불안정한 품목은 업계의 생산확대를 독려하고 수출물량의 내수 전환 등을 통해 국내 공급물량을 확보하겠다고 밝혔다. 사재기 같은 시장교란행위에 대해선 관계부처 합동 점검반을 꾸려 비정상적 유통 상황을 점검, 가수요를 완화시킬 계획이다.

이 차관은 "어려움을 겪는 중소기업들을 위해 원자재 구매대금 융자확대, 중소기업 협회 및 단체의 공동구매를 활성화하고, 납품단가 협상도 중기중앙회를 통해 지원해 나가겠다"고 말했다.

그는 "장기적으로 원자재 가격변동 대응력을 높이기 위해 우리 산업구조를 탄소중립·자원순환 구조로 전환하기 위한 노력도 지속하겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr