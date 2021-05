김은혜 "남 탓·제도 탓으론 대선 승리 못 이끌어" 연일 나경원 직격

[아시아경제 김초영 기자] 국민의힘 당 대표 출마를 선언한 김은혜 의원이 20일 당권 도전 의사를 밝힌 나경원 전 의원에 대해 '변명의 리더십'으로는 대선 승리를 이끌 수 없다고 직격했다.

김 의원은 이날 오전 YTN라디오 '황보선의 출발새아침'에 출연해 나 전 의원이 서울시장 경선에서 패배한 이유로 '역선택' 문제를 언급한 것을 두고 "본인에 대한 성찰보다는 남 탓과 제도 탓을 하고 계신다"며 "저희가 요구하는 시대상에 부합하는지 여쭙고 싶다. 변명으로는 대선 정국을 돌파할 수 없다"고 비난했다.

앞서 나 전 의원은 지난달 5일 서울시장 후보에서 탈락한 뒤 자신의 페이스북에 경선이 100% 국민 여론조사로 진행된 데 대해 "민주당 지지층이 사실상 우리 당 후보를 정하는 황당한 경선 룰"이라며 더불어민주당 지지자의 '역선택'을 차단하지 못했다고 언급한 바 있다.

김 의원은 이를 두고 "위기에 빠진 조직은 리더십, 콘텐츠, 인적 자원의 한계를 동반하게 된다"며 "실패한 경험, 변명의 리더십을 갖고는 콘텐츠 혁신이나 인적 자원의 확장을 기대할 수 없다고 본다"고 강조했다.

김 의원이 나 전 의원을 겨냥한 건 이번이 처음이 아니다. 지난 17일 "새 판 짜기로 가야지, 돌려막기로 가면 안 된다"고 한 데 이어 이튿날에는 나 전 의원의 "초선들의 도전은 가슴 뛰는 일" 발언에 "가슴 뛰는 일이면, 당의 변화를 위해 뒤에서 도와주시는 게 옳다"고 말한 바 있다.

