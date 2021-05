성남시, 온열환자 응급실 감시체계 가동

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 폭염으로 인한 시민 건강피해를 최소화하기 위해 이달 20일부터 오는 9월30일까지 '온열질환 응급실 감시체계'를 가동한다.

이 시스템은 지역 내 응급의료기관에 내원한 온열질환자 현황을 매일 모니터링하고, 분석한 발병 요인, 주요 특성 등의 정보를 질병관리청 누리집( http://www.kdca.go.kr/ )을 통해 제공해 폭염 예방 활동을 유도하는 방식이다.

성남시는 이를 위해 분당서울대학교병원, 분당차병원, 분당제생병원, 국군수도병원, 성남시의료원, 순천의료재단 정병원, 성남중앙병원 등 7곳 응급의료기관과 협력체계를 유지한다.

온열질환은 열로 인해 발생하는 뜨거운 환경에 장시간 노출 때 두통, 어지러움, 근육경련, 피로감, 의식 저하가 나타나는 응급질환이다.

열탈진, 열사병, 열경련 등이 대표적이며, 심한 경우 사망에 이를 수 있어 사전 예방과 신속한 조치가 중요하다.

온열질환 예방을 위해서는 물을 자주 마시고, 충분한 휴식을 취해야 한다. 기상 정보를 매일 확인해 무더운 날은 야외작업장, 차 안에 머무르지 않고 가급적 야외활동을 자제해야 한다.

시 보건소 관계자는 "올여름은 때 이른 무더위가 예상되는 데다 코로나19 감염 예방을 위한 마스크까지 착용해 온열질환에 관한 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

한편 지난해 성남지역에선 14명의 온열질환자가 발생했다.

