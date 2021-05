뒷돈 받고 미분양 주택 매입해 준 LH 간부 직위해제

[아시아경제 이정윤 기자] 한국토지주택공사(LH) 간부가 건설사에게 주택 매입 대가로 수천만원의 뒷돈을 받은 정황이 드러나 직위해제됐다.

LH는 최근 이 같은 비위 의혹이 제기된 인천본부 주택매입부 A 부장에 대해 감사를 벌여 직위해제했다고 20일 밝혔다.

A 부장은 수년간 매입임대사업 업무를 하면서 매입 임대 공고가 나면 브로커를 통해 건설사의 미분양 오피스텔을 통째로 매입해주고 그 대가로 수수료를 받은 혐의를 받는다. A 부장은 인기가 없어 분양이 안 되는 오피스텔을 시세보다 비싼 값에 사주고 뒷돈을 받았다는 의혹도 받고 있다.

매입임대주택 사업은 정부가 빌라나 오피스텔 등을 사들인 뒤 무주택 서민들에게 시세보다 저렴한 값에 주택을 임대하는 사업으로 올해 LH가 사들이는 매입임대주택만 4만4000여가구에 달한다.

LH 감사실은 A 부장의 비위가 조직적인 차원에서 이뤄졌을 가능성을 염두에 두고 부산·대구본부 간부와 직원에 대한 조사도 진행한 것으로 알려졌다. LH는 경찰에 A 부장을 수사 의뢰하고 인사위원회를 열어 징계 수위를 결정할 예정이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr