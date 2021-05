이재정 교육감 "경기꿈의학교는 협동조합 형태가 바람직"

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 이재정 경기도교육감이 경기꿈의학교는 협동조합 형태로 가는 게 바람직하다고 밝혔다.

이 교육감은 20일 남양주 동화컬쳐빌리지 연수원에서 열린 '2021 경기꿈의학교 학습공동체 운영진 워크숍'에 참석해 마을 교육 협력 방안을 논의하면서 이같이 강조했다.

이 교육감은 "꿈의학교는 학생 상상력이나 창의력, 도전을 키우는 곳이고 꿈의학교가 계속 지속하기 위해서 협동조합 형태로 나아가는 것이 중요하다"며 "꿈의학교 성과는 학생이 꿈의학교에서 진로와 꿈, 동기를 만들고 즐거워하는 것 그 자체가 성과"라고 평가했다.

또 "새로 짓고 있는 수원 광교신도시 내 교육청 남부청사에 공연장을 만들고 북부청사는 김대중홀에서 공연할 수 있도록 공간을 개선해 제공하겠다"고 약속했다.

이날 워크숍에는 구리, 남양주, 광주, 하남, 의정부, 가평, 포천, 양평 지역 꿈의학교 운영진 등 30여명이 참석했다.

이 교육감은 4개 권역으로 나눠 24일 화성, 25일 용인, 28일 고양에서 각각 워크숍을 진행한다.

