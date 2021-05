국조실, '관평원 특공' 유령청사 의혹 현장조사 착수

[세종=아시아경제 손선희 기자] 관세청 산하 관세평가분류원(관평원)이 세종시 공무원 특별공급 아파트 분양을 노려 혈세 171억원을 들여 '유령청사'를 지었다는 의혹과 관련해 국무조정실이 20일 첫 현장조사에 나섰다.

이날 정부 관계자에 따르면 국조실은 관평원 청사 신축 관련 자료확보를 위해 관세청에 직원을 보낸 것으로 전해졌다.

관평원은 세종 이전 대상이 아니었음에도 2017년 세종 청사 건립을 추진, 소속 직원들이 세종시 아파트 분양권을 공무원 특별공급으로 따낸 것으로 알려져 파문이 일었다. 정작 지난해 5월 완공된 관평원 세종 청사는 1년째 공실 상태다. 이른바 '유령 청사' 건립에 쓰인 혈세만 171억원에 달해, 당시 예산편성을 한 기획재정부 등 예산당국도 책임을 피해갈 수 없다는 지적이 나온다.

관련해 김부겸 국무총리는 지난 18일 "국조실 세종특별자치시지원단과 공직복무관리관실을 중심으로 엄정 조사해 위법사항이 확인되면 수사의뢰 등 필요한 조치를 취하라"며 "아파트 특별공급에 대해서도 위법사항 확인과 취소 가능 여부에 대한 법적 검토를 할 것"을 지시했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr