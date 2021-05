고양 방송영상밸리 도시개발사업 '첫 삽'…2023년 준공

[아시아경제(고양)=이영규 기자] 서울 여의도와 상암동에 이어 국내 방송ㆍ영상산업의 새로운 메카가 될 '경기고양 방송영상밸리'가 20일 첫 삽을 떴다.

경기도와 경기주택도시공사(GH)는 이날 고양시 일산동구 GH 고양사업단 부지에서 이재명 경기도지사와 이헌욱 GH 사장, 한상혁 방송통신위원장, 이재준 고양시장, 심상정ㆍ한준호ㆍ홍정민 국회의원, 이화영 킨텍스 대표, 고양시 지역구 경기도의원 및 방송국 관계자 등 40여명이 참석한 가운데 '경기고양 방송영상밸리 도시개발사업 기공식'을 가졌다.

이재명 지사는 이날 기념사를 통해 "우리가 맞이하게 될 새로운 시대, 미래는 문화콘텐츠산업이 매우 중요성을 띠게 될 것"이라며 "경기고양 방송영상밸리가 고양시뿐만 아니라 경기도, 대한민국을 넘어서 전 세계 문화콘텐츠 시장의 핵심 축이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이재준 고양시장은 "한류가 대세를 이루고 있는데 이런 콘텐츠들이 집적된 시설 속에서 생산과 소비를 함께 한다면 얼마나 좋을까 했던 열망들이 있었다"며 "고양은 명실상부하게 콘텐츠, 영상중심도시가 될 것이고 시는 이곳에 필요한 인재 육성사업을 하겠다"고 강조했다.

도와 GH가 공동으로 시행하는 경기고양 방송영상밸리 도시개발사업은 고양시 일산동구 장항동과 일산서구 대화동 일원 70만2000여㎡ 규모로 조성된다.

전체면적의 약 24%(16만8000㎡)가 방송시설 용지로 계획돼 있어 주요 방송국 과 제작센터가 입주하게 된다.

도는 기공식을 시작으로 2022년 부지 공급, 기반시설 공사 등을 거쳐 2023년 말 준공을 목표로 하고 있다.

이번 사업에 따른 경제 효과는 취업유발 3만1000여명, 생산유발 4조2000억원 등이다.

방송제작센터와 지원시설에는 국내 주요 방송사의 스튜디오는 물론 방송과 영상, 뉴미디어 콘텐츠 분야 스타트업 등이 입주한다.

도는 '경기고양 방송영상밸리' 위쪽으로 한류월드와 K-컬처밸리, 아래쪽으로 고양 장항공공주택지구, 왼쪽에 일산테크노밸리 등 최적의 주변여건을 활용해 경기 서북부지역 일대를 '대한민국을 대표하는 방송ㆍ영상클러스터이자 미디어 산업의 중심지'로 육성한다는 구상이다.

이재명 지사는 이날 GH 고양사업단에서 이재준 고양시장, 이헌욱 GH 사장과 '고양관광문화단지 주차장 및 독립영화전용관 조성사업 업무협약'도 체결했다.

도와 GH는 460억원을 들여 2024년까지 고양시 일산동구 장항동 고양관광문화단지 도시개발사업구역 내 공영주차장과 업무시설, 문화시설(독립영화전용관 등)을 포함한 연면적 1만3416㎡, 지하2층~지상5층 규모의 건물을 조성한다.

이날 협약에 따라 도는 지상4~5층에 계획한 독립영화전용관을 운영하고, 고양시는 지하2층~지상3층의 공영주차장 및 건물 총괄 관리를, GH는 주차건물의 기본 및 실시설계, 공사 등 사업 주관을 맡아 상호 협력하기로 했다.

도는 공공기여 목적으로 계획한 주차장 조성사업에 독립영화전용관을 접목했다. 콘텐츠산업 기반이 잘 갖춰져 있는 고양시의 강점이 독립영화 수요창출에도 유리할 것으로 판단한 것이다.

이재명 지사는 "영화시장이 세계적으로 독점화되면서 경제성이 담보되지 않는 문화예술활동은 매우 제한적이고, 특히 독립영화, 예술영화에 종사하시는 분들의 답답함이 클 것으로 생각된다"며 "경기도는 독립예술영화 진흥과 관련해 여러 가지 사업을 하고 있으며 이번 독립예술영화관이 신속하게 진행돼 문화예술 종사자들이 희망을 갖고 활동할 수 있는 좋은 공간이 될 것"이라고 기대감을 내비쳤다.

