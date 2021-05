제넥신 "자궁경부암 신약 병용, 항암제 단독요법보다 효과"

[아시아경제 서소정 기자] 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 104,600 전일대비 3,000 등락률 -2.79% 거래량 1,238,126 전일가 107,600 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 제넥신, 중국 I-Mab 주식 360억 규모 처분하락장에도 상승하는 놀라운 “바이오” 종목 大 공개![초동시각] 배수진 친 국산 코로나19 백신 개발업체 close 은 자궁경부암 치료 신약으로 개발 중인 'GX-188E'(NOV1702)와 머크(MSD)의 면역항암제 키트루다(성분명 펨브롤리주맙)의 병용 요법이 임상 2상 중간 결과에서 키트루다 단독요법보다 개선된 효과를 보였다고 20일 밝혔다.

중간 분석 결과는 이달 19일(현지시간) 미국임상종양학회(ASCO) 연례학술대회에서 구두 발표 초록으로 공개됐다. 올해 ASCO는 다음달 4일부터 8일까지 온라인으로 개최될 예정이며, 제넥신은 초록 제출 시보다 진전된 연구결과를 4일 오전 9시에 발표할 예정이다.

제넥신은 인유두종바이러스(HPV) 16형 또는 18형에 감염된 말기 재발성·진행성 자궁경부암 환자 48명을 유효성 평가군으로 설정했다. 이 중 5명은 목표 병변이 소실된 완전관해(CR)를 보였고, 10명은 목표 병변의 크기가 30% 이상 감소하는 부분관해(PR)를 보였다.

전체 환자 대상 GX-188E와 키트루다 병용군의 객관적 반응률(ORR)은 31.3%로 나타났다. 키트루다 단독임상에서 이 비율은 12.2%였다.

특히 자궁경부암 중 가장 큰 비중을 차지하는 'PD-L1'(암세포에서 나오는 단백질) 양성이면서 HPV 16번을 가진 편평세포암 환자군에서는 객관적 반응률이 48%로 높게 나타났다. 무진행생존기간(PFS)은 4.1개월, 전체생존 기간(OS)은 16.7개월로 키트루다 단독임상에서 나타난 2.1개월, 9.4개월보다 향상된 결과를 보였다.

임상에 참여한 52명 중 17명의 환자에서만 1, 2단계의 가벼운 약물 이상반응이 나타났고, 3, 4단계의 이상 반응을 보인 환자는 2명이었다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr