출마 선언한 이준석 "비겁하지 않아야…'경쟁선발제' 도입하겠다"

당원·대선 후보 선발 시 경쟁 방식 적용

주호영 '여성·청년 할당제' 주장 반박

[아시아경제 박준이 기자] 이준석 전 최고위원이 20일 국민의힘 당대표 출마를 공식화하며 "비겁하지 않아야 한다. 그리고 모든 것을 개방해야 한다"고 말했다.

이 전 최고위원은 이날 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 "우리는 탄핵 이후의 길고 어두운 터널 끝에 값진 승리를 얻었다"며 "승리의 여운 속에서 저는 매일 불안에 시달린다. 얼떨결에 얻은 과분한 승리"라고 지적했다.

그러면서 "젊은 지지층의 지지를 영속화하려면 우리는 크게 바뀌어야 한다"며 "박근혜 정부가 잘못된 방향으로 가고 있을 때 그에 대한 경종을 울릴 용기가 없었던 비겁자들이기에 벌을 받는 것"이라고 말했다. 또 "제가 당대표가 되면 우리는 다시 진실과 정론을 버리지 않을 것이고 비겁하지 않을 것"이라고 강조했다.

당을 개혁할 방법으론 '개방과 경쟁'을 강조했다. 그는 "당대표가 되면 능력이 있는 사람이라면 누구나 자신의 실력을 바탕으로 당에서 활동할 수 있도록 경쟁선발제를 주요 당직에 도입하겠다"고 밝혔다. 대변인, 전략, 기획 업무 등을 담당하는 당직을 선발할 때 토론배틀, 정책 공모전, 연설 대전 등의 경쟁 방식으로 누구나 참여할 수 있도록 하겠다는 것이다.

또 실력있는 정당으로 거듭날 수 있도록 내년 지방선거부터 당이 공천하는 모든 공직선거 후보자에게 국가직무능력표준(NCS)와 유사한 최소한의 자격을 요구하겠다고 밝혔다. 대선 경선 과정에서도 대선주자들 간의 자유로운 토론과 협력을 가능케 하는 '2:2 팀 토론배틀' 방식을 제시했다.

그는 기자회견 직후 기자들과의 자리에선 다른 당대표 후보들에 대한 평가를 내놨다. 같은 날 출마 선언을 한 나경원 전 의원에 대해선 "20년 정치적 행보 속에서 1년 정도 투쟁했다고 강성 이미지로 매도되는 것은 옳지 않다"고 옹호했다.

반면 주호영 전 원내대표에 대해선 "지난해 주 전 대표 리더십 하에서 국민의힘 지도부가 (일을) 잘했다"며 "다만 젊은 세대와의 소통에 있어 우려스러운 점이 있다"고 지적했다. 이어 "여성·청년·호남 할당제는 젊은 유권자의 공감을 살 수 없다"며 "할당제를 하더라도 경쟁 선거를 해야 한다"고 주장했다.

또 '원내 경험이 없다'는 일각의 우려에 대해선 "원내 경험이 없고 정치 경험이 없는 대권주자는 어떻게 영입하겠다는 건가"라며 "당 밖 윤석열 전 검찰총장이 들으면 깜짝깜짝 놀랄 것"이라고 반문했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr