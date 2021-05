노원구 상계5동 청사 신축...지하1·지상4층 내년 상반기 준공

한글비석로 434, 지하1, 지상4층 연면적 1272㎡ 규모 청사 신축... 동 주민센터, 작은도서관, 탁구장, 다목적 강당, 옥상 정원 등 시설 갖춰

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 상계5동 청사를 신축한다.

지어진 지 35년 된 기존 청사는 노후하고 공간이 협소해 주민이 원하는 각종 프로그램 운영에 제한이 따랐고, 주민 편의 시설이 부족해 신축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

한글비석로 434, 계상초등학교 인근에 들어서는 신청사는 총 54억8000만원 예산을 투입해 지하 1, 지상 4층 연면적 1272㎡ 규모로 2022년 상반기 완공 예정이다.

특히 구가 중점을 둔 것은 주민 편의시설 확대다. 기존 청사에 1개 뿐 이었던 강의실을 3개 증설하는 한편 강당의 규모도 확충해 다양한 프로그램을 운영할 수 있도록 했다. 탁구장, 작은도서관도 갖춘다.

층별 세부 조성계획을 살펴보면 지하 1층(289.05㎡)은 주민들의 여가생활을 지원할 탁구장과 강의실, 서고 등으로 꾸며진다.

지상 1층(198.74㎡)에는 주민 행정 편의를 위한 민원실과 민원대기실, 주민등록실을 배치, 2층(308.80㎡)에는 사무공간과 작은도서관이 들어선다. 작은도서관은 효율적인 공간배치로 서가와 열람공간을 추가로 확보해 한층 쾌적한 독서환경을 조성한다.

3층(248.02㎡)은 130명을 수용할 수 있는 대강당으로 조성, 4층(228.12㎡)은 다목적실과 주민자치회 사무실, 동대본부로 사용된다.

또 장애인 등 보행약자를 배려해 승강기를 설치, 옥상은 정원으로 꾸며 이용 주민들의 휴식공간으로 활용할 예정이다.

한편 구는 노후되거나 접근성이 열악한 다른 동 주민센터에 대해서도 신축과 이전 등 지역 실정에 맞는 개선방안을 수립하고 있다. 주민들이 찾기 어려운 곳에 위치해 있던 공릉1동 주민센터는 동일로변 지하철 7호선 공릉역 부근의 역세권으로 이전을 계획 중이다. 이어 협소한 공간과 노후된 시설로 불편을 겪고 있는 중계본동 주민센터 신축도 구상 중에 있다.

구는 각 동 주민센터가 행정서비스 제공 뿐 아니라 주민이 주도하는 마을공동체 활동의 중심 역할을 할 수 있도록 단계적인 투자를 이어나가겠다는 방침이다.

오승록 구청장은 “주민들이 자주 방문하고 싶은 청사를 만들기 위해 신축을 결정했다”면서 “앞으로도 보다 나은 행정서비스를 제공하기 위해 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr