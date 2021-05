이스라엘-팔레스타인 휴전 협상 진전…"이르면 21일부터 교전 중단"

WSJ "양자 간 물밑협상 진행 중"

바이든 압박에 이스라엘도 휴전안 받아들일듯

[아시아경제 김수환 기자] 이스라엘과 팔레스타인 간 휴전이 임박했다는 보도가 나왔다. 이집트 주도의 양자 간 물밑협상이 진행중인 가운데 미국의 교전 중단 압박도 이어지면서 이스라엘과 팔레스타인 모두 휴전안을 받아들일 가능성이 커졌다.

19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 소식통을 인용해 이르면 21일부터 이스라엘과 팔레스타인 간 교전이 중단될 수도 있다고 전했다.

앞서 조 바이든 미 행정부 역시 이번 주 내로 휴전할 수 있도록 이스라엘과 팔레스타인에 휴전을 강력하게 요구한 바 있다. 바이든 대통령은 이날 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와의 통화에서 "오늘 휴전으로 가는 중대한 단계적인 긴장 완화를 기대한다"며 휴전안을 받아들일 것을 압박했다.

이러한 미국의 압박에도 네타냐후 총리는 표면적으로 교전의지가 흔들림 없다고 강조했다. 네타냐후 총리는 바이든 대통령과의 통화 후 기자회견에서 "이스라엘의 평화와 안전을 되찾기 위한 목표가 달성될 때까지 작전을 계속 수행할 것"이라고 말하며 휴전 상태로 들어갈 의사가 없다는 점을 피력했다.

하지만 미국과 이집트가 중심이 된 양자 간 물밑협상이 진전되면서 이스라엘 정부도 교전을 장기화하기는 어려울 것이라는 전망이 나왔고 이에 이스라엘 정부도 휴전안을 받아들일 가능성이 커졌다. 결국, 네타냐후 총리의 "작전 계속 수행" 발언도 실제 교전의 의지를 보인 것이 아닌 자국민의 호응을 얻기 위한 정치적 메시지이자 팔레스타인의 무장단체 하마스에 보내는 경고라는 평가가 나온다.

앞서 하마스 최고위 관계자인 무사 아부마르 주크도 이날 레바논 마야딘TV와의 인터뷰에서 미국과 이집트 등 국제사회의 휴전 중재안을 긍정적으로 시사하며 "하루나 이틀 내로 휴전이 예상된다"고 발언해 휴전에 대한 기대감을 높였다.

이집트 당국 역시 하마스 측에 교전 중단을 위한 다양한 방안들을 제시한 것으로 알려졌으며 조건 없이 휴전하거나 평화 협정 체결 전 임시로 교전을 중단하는 방안 등을 제시한 것으로 전해졌다.

한편, 국제연합(UN)에 따르면 이스라엘과 팔레스타인 간 교전 발생 이후 지금까지 최소 219명의 팔레스타인 민간인이 사망했고 이 중에는 어린이 63명도 포함된 것으로 알려졌다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr