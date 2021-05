이승로 성북구청장 '온라인 1일 현장구청장실' 운영

이승로 구청장 공약 사업 “우리지역 현안문제 현장에서 찾아 해결”... 5월21일부터 6월7일까지 줌(zoom) 영상회의로 유튜브 실시간 송출, 채팅으로 의견 공유

[아시아경제 박종일 기자] 민선 7기 출범 이래 현장·사람 중심의 소통 행정을 이어온 성북구(이승로 성북구청장)가 코로나19 상황이 지속됨에 따라 21일부터 온라인(비대면)으로 ‘현장구청장실’을 열고 주민과의 적극 소통에 나선다.

우리지역을 위한 제안과 조언을 주민에게 직접 듣고 함께 답을 찾는 공감소통을 이어가겠다는 계획이다.

‘온라인(비대면) 1일 현장구청장실’은 이승로 구청장의 공약사업으로 구민 삶의 현장 속에서 지역현안에 대해 경청하고 주민들과 정책대상을 모색한다는 취지로 취임 초기부터 기획한 사업이다.

이번에는 코로나19 추이에 따라 온라인(비대면) 채널을 통해 주민을 찾아갈 계획이다.

이번 온라인(비대면) 현장구청장실은 21일에 성북동에서 시작, 6월7일 석관동을 마지막으로 해 총 20회에 걸쳐 운영된다. 회의는 줌(zoom) 영상회의를 통해 진행되며, 해당 영상은 유튜브를 통해 실시간으로 송출돼 관심 있는 주민은 누구나 장소 제한 없이 실시간 채팅을 통해 소통에 참여할 수 있다.

성북구청 유튜브 채널은 유튜브에서 검색창에 '성북TV'를 입력하면 접속할 수 있다.

이승로 구청장은 “민선7기 성북구는 모든 정책수요의 근원이자 해결의 답이 공존하는 ‘현장’에서 45만 구민과 함께 변화를 이끌어 내 왔다”며 “향후 코로나19 추이를 살펴 하반기에도 지속적으로 온라인(비대면)으로 ‘1일 현장구청장실’을 열어 주민의 접점을 확대할 것”이라고 말했다.

