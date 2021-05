정읍시, 청년 후계농업경영인 육성에 ‘박차’

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 청년 농업인이 넘치는 새롭고 활기찬 농업·농촌 성장을 이루기 위해 청년 후계농업경영인을 집중 육성하고 지원할 계획이다고 20일 밝혔다.

이를 위해 시는 미래 생명산업인 농업을 이끌어 갈 28명의 청년 후계 농업인을 선발했다.

청년 후계농으로 선발된 농업인에게는 농가 경영비와 생활자금으로 사용할 수 있도록 영농경력에 따라 최대 3년간 월 80만원부터 100만원까지 바우처 카드 형식의 지원금을 지급한다.

또, 최대 3억원 한도로 5년 거치 10년 분할 상환, 연리 2%의 융자 조건으로 농지 구입과 시설설치, 농기계 구입 등 영농정책 자금을 지원한다.

시 관계자는 “영농에 관심 있는 젊고 유능한 청년 농업인들이 안정적으로 농업·농촌에 정착하고, 마음껏 영농에 종사할 수 있도록 다양한 정책을 발굴 지원하겠다”고 말했다.

한편, 시는 청년후계농 영농정착 지원대상자를 지난 2018년 25명, 2019년 31명, 2020년 33명, 올해 28명을 선발해 관리하고 있다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr