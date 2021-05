안동시, 제1회 추경 780억 편성 … 예산규모 6.2% 증액

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 안동시는 780억 원 규모의 올해 제1회 추가경정예산안을 편성, 20일 안동시의회(임시회)에 제출했다. 시의회에서 그대로 통과되면 예산규모는 1조3330억 원으로 커지게 된다.

일반회계가 기정예산보다 734억 원이 늘어 1조1869억 원으로 커졌고, 상·하수도 공기업 회계 등 특별회계도 46억 원이 늘어 1461억 원으로 증가했다.

일반회계 세입은 자체수입 중 세외수입이 18억 원 정도 증가했고, 지방교부세와 국·도비 보조금, 조정교부금 등 의존재원이 283억 원, 순세계 잉여금 등 보전수입이 433억 원 늘어 일반회계만 734억 원의 세입변동이 발생했다.

이를 통해, 감염병 등 각종 재해·재난 대비와 함께 지역에 활기를 불어넣기 위한 마중물 역할에 주안점을 두고 세출예산을 편성했다는 게 안동시의 설명이다.

이번 추경을 통해 재해·재난 대응을 위해 스마트 홍수관리시스템 구축사업 35억 원, 각종 방역 지원 10억 원, 산불피해지 응급복구사업 7억 원을 투입한다.

또 민생경제 회복을 위해 코로나19 생활지원비 19억 원, 소규모 농가 한시 경영지원 바우처 14억 원, 소상공인지원 8억 원을 들인다. 현안사업으로 농산물도매시장 시설현대화사업 38억 원, 안동 반다비 체육센터 건립 30억 원, 송현제2근린공원 토지매입 25억 원, 안동종합스포츠타운 조성사업 20억 원 등을 반영했다.

이 밖에 ▲백신상용화 기술지원기반시스템 구축사업 19억 원 ▲경북 산업용헴프 규제자유특구 사업 17억 원 ▲소방도로 개설 20억 원 ▲간선도로 개설 18억 원 ▲도로 확포장 15억 원 등을 반영했다.

일반회계 분야별로 살펴보면 ▲국토 및 지역개발 218억 원 ▲농림해양수산 132억 원 ▲문화 및 관광 97억 원 ▲산업·중소기업 및 에너지 76억 원 ▲교통 및 물류 69억 원 ▲사회복지 61억 원 순으로 모든 분야가 증가했다.

권영세 안동시장은 "이번 추경은 재해·재난 대응, 지역 활성화 및 긴급현안 해소에 중점을 두고 우리시 재정이 감내 가능한 범위 내에서 적재적소에 효율적으로 활용할 수 있도록 편성했다"며 "예산이 확정되는 즉시 신속하게 집행절차에 들어가 시민들의 고충 해소와 지역경제 활성화에 모든 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.

