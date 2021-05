전당대회 앞두고 '보수 텃밭' TK로 모이는 野… "우리 당의 심장"

김기현부터 나경원·주호영·이준석·조경태까지 TK로

[아시아경제 박준이 기자] 전당대회를 20여일 앞두고 야권이 '보수 텃밭'인 대구·경북(TK) 지역으로 발길을 향하고 있다. 보수 정당의 전통적 지지층이 몰려 있는 TK 민심을 다잡겠다는 행보인 셈이다.

김기현 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표는 20일 오전 경북 구미에 있는 박정희 전 대통령의 생가를 찾는다. 강성 보수층을 상징하는 이곳을 방문한 건 지난 2019년 황교안 전 자유한국당(국민의힘 전신) 대표 시절 이래 국민의힘 지도부로서는 처음이다. 이는 앞서 광주 지역을 방문해 '호남과의 동행'을 강조한 것과는 상반된다.

김 대표대행의 구미 방문은 전당대회를 앞두고 TK 지역의 민심을 호소하기 위한 행보로 풀이된다. 그는 이날 오전 아시아경제와 만나 구미 방문에 대해 "경상도 지역의 지방 경제와 중소기업 등 민생을 챙기는 행보로 이해해 달라"고 말했다. 이어 "(호남 지역에 이어 경북 지역을 방문하는 것에 대해) 균형적 행보라고 볼 수 있다"고 답했다. 구미 상공회의소와 반도체 전문기업 KEC를 들러 반도체 관련 현안을 살필 예정이다.

직접 표심을 얻어야 하는 후보들도 일제히 TK 지역을 찾았다. 나경원 전 국민의힘 의원은 전날 대구 동화사 봉축법요식에 참석했다. 이는 20일 공식 출마 선언에 앞서 '보수 텃밭'인 TK 지역에서 신고식을 한 셈이다. 그는 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 "대구경북지역이 아무래도 그동안 우리 당을 지지하는 분들이 가장 많은 지역이 아닌가"라며 "민심도 두루 들을 겸 움직이기로 했다"고 밝혔다.

조경태 국민의힘 의원(부산 사하구을)도 이날부터 주말까지 경북 지역에서 릴레이 당원 간담회를 진행한다. 조 의원은 "경북 지역이 당원 숫자가 제일 많고 이들은 당에 대한 애당심이 상당히 높은 편"이라며 "우리 당의 심장과 같은 곳에 가서 당원들에게 예의를 표할 것"이라고 방문 취지를 밝혔다.

주호영 국민의힘 의원(대구 수성구갑)은 21일 대구시당에 방문해 기자간담회를 갖고 정견 발표를 진행할 예정이다. 이준석 전 최고위원도 다음주부터 2주간 대구에 머물며 민심 청취를 할 것으로 전해졌다.

