[신간안내]'돈키호테 1, 2 - 살바도르 달리 에디션' 外

'나는 심리학으로 육아한다'·'큐레이션: 실전편'·'너는 사랑이야'

◆돈키호테 1, 2 - 살바도르 달리 에디션= 최초의 근대소설 ‘돈키호테’에 20세기 초현실주의 미술 거장 살바도르 달리의 삽화 54점을 실은 특별판. 살아 움직이는 듯한 선들이 돈키호테의 형상으로 이어지며 몽환적 분위기를 자아낸다. 속담과 수사가 많은 원작의 특성과 문체를 최대한 살리며 당시 시대상과 고유한 문화를 담아낸다.(미겔 데 세르반테스 사아베드라 지음/김충식 옮김/문예출판사)

◆나는 심리학으로 육아한다= 아이들은 의외로 갓난아기 때부터 복잡한 심리를 보인다. 우리가 그걸 모르거나 너무 가볍게 여길 뿐이다. 저자는 전문가들의 다양한 심리실험 결과를 열거하며 부모들이 미처 몰랐을 아이들의 마음을 들여다본다. 정확하게 이해해야 아이라는 원석을 아름다운 보석으로 다듬을 수 있다고 역설한다.(이용범 지음/책이있는마을)

◆큐레이션: 실전편= 큐레이션이란 다른 사람이 만든 콘텐츠를 목적에 따라 가치 있게 구성하고 배포하는 일을 뜻한다. 이 개념을 처음 주창한 저자는 다양한 툴을 활용해 수익화하는 방법을 제시한다. 큐레이션의 흐름이 어떻게 진행되고 있으며, 구체적으로 무엇을 어떻게 해야 하는지 등을 알려준다.(스티븐 로젠바움 지음/엄성수 옮김//이코노믹북스)

◆너는 사랑이야= 부모와 아이가 나눈 교감의 말들을 담았다. 찰나지만 오래 기억되는 가족 사랑의 기록이다. 아이의 말에서 인생의 순리와 세상 사는 이치를 깨닫는다. 가장 빛나고 소중한 순간에 사랑을 표현하는 방법도 고찰한다. 순수한 머릿속 세상을 들여다보며 자녀를 한층 더 깊이 이해하게 하는 팁이다.(정현우·김진숙·정창수 지음/해피스토리)

