[아시아경제 이선애 기자] ▲김순남씨 별세, 조영주(시그마 BNS 대표)·조용준(하나금융투자 법인영업본부장)씨 모친상 = 19일, 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 11호실, 발인 21일 오전 8시 30분, 장지 충북 괴산 선영. ☎ 02-2258-5940

