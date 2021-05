인도, 코로나19 하루 사망자 4529명 "또 최고치 경신"

[아시아경제 이선애 기자] 인도의 코로나19 일일 신규 사망자 수가 또 최고치를 경신했다.

인도 보건가족복지부에 따르면 19일 오전 기준 코로나19 일일 신규 사망자 수(전날부터 약 24시간 동안 각 주의 집계치 합산)는 4529명으로 집계됐다. 인도의 일일 사망자 수는 지난 12일 4205명으로 최고치를 찍고 소폭 감소하다가 18일 4329명으로 급증했고, 이날 더 늘었다.

연일 세계에서 가장 많은 사망자가 쏟아지면서 인도의 누적 사망자 수는 28만3000명을 넘어섰다. 전문가들은 실제 사망자 수는 정부 통계보다 몇 배 이상 많을 것으로 추정한다.

기존 대형 노천 화장장 인근 주차장·공원·공터 등 곳곳에 임시 화장장이 설치돼 밤낮 쉬지 않고 시신을 태웠고, 화장용 땔감 비용이 2∼3배 오르자 갠지스강에 시신을 그대로 수장 또는 유기하는 일도 벌어졌다.

인도의 일일 신규 확진자 수는 이달 7일 41만4188명으로 정점을 찍은 뒤 다행히 감소세를 보인다. 이날 추가된 확진자는 26만7334명, 누적 확진자는 2549만6330명이다.

한편, 인도 정부가 자국민 백신 접종을 우선하면서 수출 재개 시기는 한참 늦어질 전망이다. 인도 정부는 올해 2월 중순 확진자가 폭증하자 3월 중순부터 백신 수출을 전면 중단했고, 이달부터 18세 이상 전체 성인으로 접종 대상을 확대했다.

세계 최대 백신 공장을 가동하는 인도의 세룸 인스티튜트(SII)는 아스트라제네카(AZ)백신을 생산해 전 세계에 공급해왔다. 인도의 코로나 백신 수출 중단 기간이 길어지자 아프리카 등 저개발국가들이 백신 부족을 호소하고 있다.

