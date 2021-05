[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 19일 오전 부처님 오신날을 맞아 지역 내 봉은사·법룡사를 방문했다.

정순균 구청장은 봉은사 및 법룡사 봉축법요식에 참석해 불교계의 코로나 방역지침 협조에 대한 감사를 전했다. 정 구청장은 행사 자리에서 “지난해부터 계속된 코로나 사태로 지친 마음을 불교계가 달래줬다”며 “부처님의 자비를 느끼는 하루”라고 축하의 말을 나눴다.

