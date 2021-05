[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산의 한 마을에 곰이 출현해 소방당국에 비상이 걸렸다.

19일 울산소방본부에 따르면 이날 오전 10시 54분께 울산 울주군 범서읍 서사리 한 농장에 반달가슴곰으로 추정되는 덩치 큰 곰 한 마리가 목격됐다.

곰은 농장 주변을 돌아다니다 달아난 것으로 알려졌다.

소방당국은 이를 목격한 주민 신고를 접수한 뒤 대원들을 출동시켰지만 곰을 발견하지 못했다.

소방대원들은 현장을 통제하면서 곰이 다시 출현하는지 감시하고 있다. 또 국립공원 생물보존원에 연락해 추적과 포획 등 대비할 예정이다.

울산소방본부에 따르면 울산지역에서 곰 목격 신고가 접수된 적은 있지만, 실제 목격한 곰이 촬영된 것은 이번이 처음이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr