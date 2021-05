유정열 KOTRA 신임 사장, 20일 공식 임기 시작

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA) 신임 사장으로 임명된 유정열 전 청와대 산업정책비서관이 20일부터 공식 임기를 시작한다.

19일 KOTRA에 따르면 유 신임 사장은 다음 날 오전 열리는 취임식을 통해 3년 임기를 시작한다. 전임 권평오 사장은 임기 3년을 마무리하고 지난 17일 퇴임했다.

유 신임 사장은 서울대 항공우주공학과를 졸업하고 같은 대학 같은 전공으로 석·박사 학위를 받았다. 5급 경력 채용 18회로 1995년 통상산업부에 임용돼 공직에 입문했다.

공직에서는 2009년 지식경제부 소프트웨어정책과장, 2010년 대통령실 경제수석비서관실, 2013년 지역발전위원회 정책총괄국장, 2015년 주일본대사관 공사참사관, 산업통상자원부 소재부품산업정책관 등을 역임했다. 2017년 방위사업청 차장을 거쳐 2018년부터는 산업통상자원부 산업혁신성장실장과 산업정책실장을 맡아 산업정책을 총괄했다.

2019년 7월 일본이 한국에 대한 수출제한 조치를 단행했을 당시 국내 소재· 부품·장비 분야를 육성하기 위한 정책을 현장 지휘한 바 있다.

