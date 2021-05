삼성전자서비스 '삼성케어플러스 재능기부'…전국서 가전 세척·점검 봉사

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자서비스는 임직원의 특화된 제품 점검 기술력을 활용해 서울, 대전, 광주, 부산 등 전국 9개 지역에서 재능기부 봉사활동을 진행한다고 19일 밝혔다.

삼성전자서비스는 2006년부터 '재능나눔 봉사활동의 날'을 지정하고, 비영리 복지시설의 가전제품 무상점검 등 임직원의 재능을 살린 다양한 나눔 활동을 실시해왔다.

올해는 '제16회 재능나눔 봉사활동의 날'을 맞아 14일부터 28일까지 가전제품 맞춤관리 서비스인 '삼성케어플러스'를 활용한 재능기부를 진행한다.

삼성케어플러스는 삼성전자 가전제품 전담 엔지니어인 케어마스터가 전문 장비로 제품을 살균 세척해주고, 공기청정기 등 지속적인 관리가 필요한 제품을 정기 점검해주는 서비스다. 제품 성능 점검은 물론 수리 및 케어까지 원스톱으로 믿고 맡길 수 있다.

올해 재능기부에는 케어마스터 임직원들이 직접 참여해 장애인복지관, 아동보육시설 등에서 사용하는 냉장고, 세탁기, 에어컨, 공기청정기 등 40여대를 고압세척기, UV살균기 등으로 깨끗하게 살균 세척해준다. 건조기, TV 등을 무상으로 점검 및 수리해주고 제품 사용 요령도 알려준다.

경기도 수원 호매실장애인종합복지관 안은경 관장은 "삼성전자서비스 임직원들이 에어컨, 세탁기, 공기청정기를 깨끗하게 세척해줘 복지관을 이용하는 장애인 및 지역주민들이 건강하고 쾌적하게 여름을 보낼 수 있게 됐다"라며 "매년 잊지 않고 찾아와 따뜻한 온정과 사랑을 건네주는 삼성전자서비스 임직원들에게 진심으로 감사드린다"고 인사를 전했다.

삼성전자서비스는 시설을 이용하는 장애인 및 아동들이 보다 쾌적한 환경에서 여름을 맞이할 수 있도록 ▲삼성전자 비스포크 에어컨, TV, 식기세척기, 선풍기 등 가전제품 총 50여대를 기부하고 도배 및 장판, 생필품 후원 등 경제적 지원도 병행한다.

삼성전자서비스 상생팀장 김정훈 상무는 "임직원의 자발적 참여를 통해 전자제품 세척 및 점검이라는 우리 회사만의 특별한 재능기부 활동을 실시할 수 있었다"라며, "앞으로도 전국 서비스 사업장과 지역사회가 연계한 사회공헌활동을 적극 실시할 것"이라고 소감을 밝혔다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr