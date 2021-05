해남사랑상품권, 20∼25일 구매·환전 서비스 중지

전국 60개 지자체 대상 데이터 업그레이드, 10% 할인행사 연장

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군은 해남사랑상품권(지류, 카드) 판매·환전 등 모든 서비스가 오는 20일 자정부터 25일 오전 6시까지 일시 중지된다고 18일 밝혔다.

서비스 중지는 프로그램 운영을 맡은 한국조폐공사의 데이터 업그레이드 작업으로 인한 것으로, 한국조폐공사와 업무협약을 맺고 있는 전국 60개 지자체의 상품권 업무가 일시 중단된다.

일시 정지 기간에 이용할 수 없는 서비스는 상품권 관련 앱·웹 서비스 접속, 카드형 상품권 충전, 결제(취소포함) 및 환불, 종이형 상품권 구매 및 환전, 농협 체크카드를 통한 해남사랑카드상품권 이용 서비스이다.

업그레이드 작업이 완료되면 안정적인 DB 관리 운영으로 시스템 접속 지연 및 서비스 중단 등의 불편이 최소화될 것으로 예상된다.

해남군은 이번 일시 중지로 상품권 구매가 불가능해짐에 따라 해남사랑상품권 10% 특판행사(100만원 한도)를 내달 30일까지 1개월 연장한다.

군 관계자는 “이번 상품권 판매·환전 업무 일시 정지로 군민들과 가맹점주들의 많은 불편이 예상되지만, 상품권을 효율적으로 관리하기 위한 한국조폐공사와의 필요한 조치임을 이해하고 협조를 부탁드린다”고 말했다.

