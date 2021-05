백신 접종 70대, 가족 6명 코로나19 확진에도 감염 피했다

3대가 함께 생활하는 일가족 6명 감염에도 백신접종자만 미감염

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 최근에 가족이 코로나19 확진자가 발생했으나 가족 중 화이자 백신 2차 접종을 받으신 어르신만 감염 되지 않아 백신접종의 예방 효과가 입증됐다고 18일 밝혔다.

순천시 매곡동에서 3대가 함께 거주하는 일가족 7명 중 6명의 확진자가 발생했으나 가족 중 유일하게 백신접종을 받은 어르신만 감염되지 않았다.

이 어르신은 75세 이상으로 순천시 예방접종센터에서 예방접종을 맞은 바 있다.

또한 최근 집단감염이 발생한 경기도 성남의 한 요양병원에서는 환자 중 절반정도만 백신을 맞은 상태에서 백신을 맞지 않은 11명이 감염됐고 지난달 충북 괴산의 한 교회에서는 예배에 참석한 23명 중 22명이 감염되고 백신을 맞은 1명만 감염되지 않은 사례가 있었다.

시 관계자는 “코로나19 백신 접종의 효과가 단순 숫자가 아닌 실제 사례를 통해 확인되고 있다”면서 “접종대상자는 사전예약을 통해 조속히 예방접종을 받아 주시길 바란다”고 전했다.

시는 지난 2월 26일부터 코로나19 1차 예방 접종을 시작해 현재 2만6125명을 접종, 전체 시민 대비 9.2% 접종률을 보이고 있다.

또한 60세 이상 고령층, 만선중증호흡기질환자, 유치원·어린이집·초등1~2학년 교사 등을 대상으로 내달 3일까지 예약을 받고, 19일까지 접종을 마칠 계획이다.

시 보건소 관계자는 “코로나19 예방접종 효과가 입증된 만큼 접종대상자는 지정된 일자에 접종기관을 방문해 접종해 주시기 바란다”며, “시는 안전한 접종을 통하여 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다 하겠다” 고 말했다.

한편, 코로나19 예방접종 예약은 ▲온라인 ‘코로나19 예방접종 사전예약 시스템’ ▲콜센터 ‘1339’ ▲읍·면·동 행정복지센터 방문 등 다양한 방법으로 신청할 수 있으며, 보호자가 대리신청도 가능하다.

