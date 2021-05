[아시아경제 지연진 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,260 전일대비 40 등락률 +3.28% 거래량 9,081,184 전일가 1,220 2021.05.18 15:30 장마감 관련기사 대한전선, 최대주주 호반산업으로 변경…호반그룹에 편입"다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라"다음달 코스피200 지수변경 종목은? close 은 최대주주가 '니케' 외3인에서 '호반산업' 외3인으로 변경됐다고 18일 공시했다.

이번 최대주주변경은 주식양수도 계약에 따른 장외거래로, 호반산업은 경영권 확보를 위해 지분을 사들였다.

이날 대한전선은 임시주주총회를 열고 기타비상무이사 3명과 사내이사 3명, 사외이사 3명 등을 교체했다.

