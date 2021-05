[아시아경제 지연진 기자] 씨케이에이치 씨케이에이치 900120 | 코스닥 증권정보 현재가 337 전일대비 14 등락률 -3.99% 거래량 2,706,427 전일가 351 2021.05.18 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일이베이코리아 잡는 자! ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 대장 株 단숨에 급등합니다반도체 국산화!! 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨! close 는 제3자배정 방식으로 신주 634만1506만주를 발행하는 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다.

신주당 가격은 358원이며, 이번 유상증자를 통해 조달한 22억7025만원은 채무상환자금으로 사용할 계획이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr