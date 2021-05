함평 ‘미니 단호박 조기 출하’로 ‘시장 선점’…농가 소득 기여

다른 지역보다 한 달 이상 빠르고 높은 당도 자랑

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 높은 당도를 자랑하며 연간 2억여 원의 수익을 올리고 있는 ‘함평 단호박’이 이달부터 본격 출하된다.

18일 군에 따르면 군 지역특화작목인 함평 단호박이 일반적인 단호박 출하 시기(6월 말~7월 초)보다 한 달 이상 빨리 조기 출하된다.

군은 단호박 조기재배 및 수확을 통한 시장 선점으로 지역 내 농가소득 증대에 기여하고자 생산비 장려금, 기술 보급 등으로 단호박 수확시기를 앞당겼다.

조기재배 규모는 13 농가 4ha로, 연간 96t 이상의 단호박이 생산되고 있다.

관련 지원사업으로는 ‘시설원예 및 단호박 종묘대 지원사업’ 및 ‘친환경 미니 단호박 조기재배 지원사업’ 등이 있다.

군 관계자는 “앞으로도 단호박 시설재배를 장려해 조기재배와 좋은 품질의 농산물 생산으로 농가 소득 증대에 기여할 수 있도록 관련 사업 추진에 박차를 가할 방침이다”고 밝혔다.

