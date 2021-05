18일 서울 성동구의 한 스튜디오에서 열린 도요타 ‘2022년형 뉴 캠리’를 공식 출시행사에서 모델이 신차를 소개하고 있다. 8세대 캠리의 부분변경 모델인 2022년형 뉴 캠리는 보다 강렬하고 세련된 디자인, 향상된 예방 안전 기술과 편의 사양으로 상품성을 높였다. 새롭게 캠리 하이브리드 XSE 트림을 추가해 전동화 라인업을 강화한 것이 특징이다./김현민 기자 kimhyun81@

