'SK스토아 쇼핑라이브' 시작 … 라이브커머스 강화로 고객 확대

매주 목요일 오후 7시, '김원효의 속보이는 레시피' 방송

실시간 퀴즈·혜택받기 기능에 11번가 동시송출 등 차별화

[아시아경제 조인경 기자] SK스토아가 19일 모바일 라이브커머스인 'SK스토아 쇼핑라이브'를 통해 라이브커머스 방송을 본격화한다고 18일 밝혔다.

SK스토아는 그동안 11번가, 오케이캐시백, 네이버, 그립 등 다양한 플랫폼에서 여러 콘셉트를 기반으로 라이브커머스 방송을 진행해 왔다. TV방송과 라이브커머스 동시 송출, SBS미디어커머스 연계 상품 판매, 인플루언서와 연예인을 활용한 이색 콘텐츠 제작 등 플랫폼과 상품 특성에 맞는 최적의 조합을 찾기 위해 노력한 결과, SK스토아만의 특색이 담긴 라이브커머스 플랫폼을 선보인다는 게 회사 측의 설명이다.

SK스토아 쇼핑라이브는 라이브커머스 후발 주자인 만큼 운영 방식, 고객과 실시간 소통, 상품 차별화에 집중한다는 계획이다. 먼저 SK스토아 쇼핑라이브를 통해 선보이는 모든 방송은 SK스토아몰 뿐 아니라 11번가나 오케이캐시백 등 다른 플랫폼에서도 볼 수 있도록 동시 송출로 진행한다. 이를 통해 고객 접점 및 고객층을 확대한다는 전략이다. 매주 수요일은 오케이캐시백, 매주 목요일은 11번가와 라이브커머스 방송 동시 송출을 시작한다.

또 실시간 소통이 가능한 라이브커머스의 장점을 살려 기본 채팅 외에도 실시간 퀴즈 기능 및 방송 중 혜택 바로받기 등 다양한 기능과 재미 요소를 추가했다. 이를 통해 공감과 재미 모두를 잡고 고객에게 최적화된 쇼핑 환경을 제공할 계획이다.

SK스토아는 쇼핑라이브 시작을 기념해 19일 하루 동안엔 총 3번의 방송을 진행한다. 오후 5시 라인바싸 탄산수 판매 방송을 시작으로 저녁 7시에는 구찌 등 명품 잡화를, 저녁 9시에는 위니아 에어컨을 판매한다.

20일 저녁 7시에는 식품 전문 프로그램 '김원효의 속 보이는 레시피'를 방송한다. 개그맨 김원효가 다양한 식품을 맛보고 특별한 요리법을 소개하는 이 방송은 매주 목요일 저녁 7시, 11번가와 동시 송출로 진행된다.

이밖에 오는 31일까지 쇼핑라이브 구독을 신청한 모든 고객에게 적립금 1000원을 지급하고 라이브 방송 중 상품을 구매한 고객에게는 5월 한달 간 추첨을 통해 스타벅스 기프티콘(방송당 50명)도 증정한다.

SK스토아 신양균 DT그룹장은 "녹화방송만 가능한 T커머스 영역에서 벗어나 SK스토아 쇼핑라이브에서 그간 쌓아온 방송 역량을 유감 없이 보여줄 수 있을 것으로 기대한다"며 "향후 SKT ICT 패밀리 및 스튜디오S 등과 시너지를 낼 수 있는 콘텐츠, 단독 상품을 발굴하는 것은 물론 데이터 기반의 라이브커머스 차별화로 SK스토아만의 매력을 선보이겠다"고 말했다.

