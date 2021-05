[아시아경제 부애리 기자] 크래프톤이 1분기 매출 4609억원, 영업이익 2271억원을 기록했다.

17일 크래프톤의 분기보고서에 따르면 이는 전년 대비 각각 12%, 33% 감소했다.

부문별로 살펴보면 모바일 게임 매출이 3788억원으로 지난해보다 13% 감소했고, 온라인 부문 매출도 660억원으로 8.1% 줄었다.

직원급여와 성과보상인센티브 등이 큰 폭으로 증가한 것이 원인이다.

크래프톤은 모바일게임 '배틀그라운드: 뉴스테이트'를 하반기에 출시하고, 또 다른 신작 '더 칼리스토 프로토콜'을 내년 선보인다는 계획이다.

