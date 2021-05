김홍국 경기도 대변인 "공공기관 이전 무효소송 취하 환영"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 김홍국 경기도 대변인이 공공기관 이전계획 무효소송 취하에 대해 환영한다는 입장을 밝혔다.

김 대변인은 17일 페이스북에 올린 '공공기관 이전계획 무효소송 취하를 환영하며, 균형발전에 박차를 가하겠습니다'라는 글을 통해 "최근 경기도지사를 상대로 공공기관 이전 계획 무효 소송을 제기했던 경기도공공기관노동조합총연맹과 경기도공공기관이전반대범도민엽합은 지난 14일 소를 취하했다"며 "환영하고 감사드린다"고 전했다.

이어 "최근 법원의 집행정지 가처분신청 기각에 이어 이날 소 취하로 법적 갈등이 일단락됐다"며 "이로써 경기도가 추진하고 있는 공공기관 이전 계획을 정상적으로 진행할 수 있게 됐다"고 평가했다.

김 대변인은 나아가 "경기도는 낙후된 경기동북부 지역 발전을 위해 경기 남부지역에 편재한 경기연구원, 경기주택도시공사(GH) 등 7개 도 산하 공공기관을 해당 지역으로 이전키로 했다"며 "이재명 경기도지사가 지난 달 22일 열린 경기도 공공기관 이전 관련 찬반토론회에서 참석자들과 직접 치열한 토론을 펼치는 등 관련 기관과 주민 등 이해당사자 간에 합의를 이끌어내기 위해 노력해 왔다"고 덧붙였다.

아울러 "이제 소모적인 갈등과 대립에서 벗어나, 공공기관 이전의 목적인 균형발전을 위해 함께 모두가 손잡고 뛸 때"라며 "경기도는 공정하고 객관적인 심사와 절차에 따라 3차 이전대상 7개 공공기관의 이전 지역 선정을 마무리한 뒤 차질없이 후속조치를 취할 것"이라고 강조했다.

앞서 법원은 지난 10일 경기공공기관노조총연맹 등이 제기한 경기도의 공공기관 이전에 대한 집행정지 신청을 기각했다.

